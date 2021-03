Expertii OMS care au investigat originea noului coronavirus din China: "De ce sa nu facem asta la fiecare epidemie?"

Originea coronavirusului

"De ce sa nu facem asta la fiecare epidemie, ca o rutina? Asta ar trebui sa fie normal", a declarat intr-o conferinta de presa o participanta la misiunea OMS, virusologa olandeza Marion Koopmans.Ea a lansat un apel membrilor OMS sa discute despre posibilitatea de a trimite sistematic misiuni la fiecare epidemie. "Pentru ca asta sa nu devina o pedeapsa, faceti din ea o rutina", a insistat cercetatoarea.O misiune pregatitoare a mers in China vara trecuta, dar a durat dupa aceea cateva luni pentru a reuni atat experti internationali, cat si chinezi si a planifica vizita, Beijingul parand foarte reticent sa-i lase pe acesti specialisti sa vina.Dupa o prima plecare ratata, misiunea a reusit in cele din urma sa mearga in China abia in ianuarie, la putin peste un an de la aparitia coronavirusului, la sfarsitul lui decembrie 2019, la Wuhan.Orasul chinez de 11 milioane de locuitori este primul loc din lume care a raportat un caz de COVID-19 la sfarsitul lui 2019. Boala necunoscuta atunci a facut intre timp peste 2,6 milioane de morti in intreaga lume.Dupa patru saptamani la fata locului, expertii internationali si-au incheiat misiunea la inceputul lui februarie, fara a ajunge la concluzii definitive.Ei cred ca coronavirusul isi are originea in lilieci si ar fi putut fi transmis oamenilor prin intermediul altui mamifer.Acesti experti, care si-au prezentat primele concluzii intr-o conferinta de presa la Wuhan pe 9 februarie, nu stiu insa unde si cand a inceput efectiv pandemia, chiar daca nu au fost raportate focare majore la Wuhan sau in alta parte inainte de decembrie 2019.Ei urmau sa publice un raport preliminar in februarie, dar proiectul a fost in cele din urma abandonat in februarie, fara nicio explicatie veritabila. Raportul final este asteptat sa fie prezentat in saptamana 15 martie, potrivit OMS.Decizia a intervenit intr-un context de tensiuni crescande intre Statele Unite si China cu privire la conditiile de acces oferite de Beijing expertilor in timpul anchetei lor.Zoologul britanic Peter Daszak, un alt anchetator trimis de OMS, a cerut comunitatii internationale sa consacre mai multa energie incercarii de a prezice unde ar putea aparea urmatoarele pandemii, la fel cum tarile incearca sa anticipeze ivirea unor "amenintari existentiale" ca uraganele si atacurile teroriste.O modalitate de a face acest lucru, a explicat el, consta in supravegherea sistematica a zonelor in care animalele salbatice interactioneaza cu animalele domestice si oamenii.