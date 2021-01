Coronavirus: Numarul cazurilor noi de infectare din China s-a dublat. In Beijing au fost introduse noi restrictii

China continentala a raportat la data de 9 ianuarie 69 de cazuri, comparativ cu cifra de 33 consemnata ziua anterioara, a declarat duminica autoritatea nationala sanitara a tarii.Noua regula care se aplica pentru deplasarile cu taxiul vine dupa ce sambata a fost identificat la Beijing un sofer al unei firme de ride-hailing care era purtator asimptomatic al noului coronavirus, a declarat presei Pang Xinghuo, reprezentant al autoritatii sanitare din oras.Incepand de la 1 ianuarie, 96 de soferi care opereaza prin aplicatia de ride-hailing Didi au fost amendati in total cu 1 milion de yuani (154.440 de dolari) pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii coronavirusului, cum ar fi purtarea mastii de protectie, a declarat Rong Jun, un reprezentant al departamentului de transporturi din Beijing.Pe parcursul pandemiei, China continentala a raportat in total 87.433 de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, cu 4.634 decese asociate.In buletinul sau zilnic, Comisia Nationala de Sanatate a indicat ca 21 dintre noile cazuri depistate erau importate.Majoritatea cazurilor transmise local, 46 din 48, au fost inregistrate in Hebei, provincia din jurul Beijingului, care a intrat in aceasta saptamana in "stare de razboi " in incercarea de a limita cresterea numarului de infectii.China a raportat 27 de cazuri asimptomatice la data de 9 ianuarie, in scadere fata de cele 38 consemnate ziua anterioara. China nu ia in considerare in cadrul cazurilor confirmate acesti pacienti, care au fost infectati cu virusul SARS-CoV-2 care cauzeaza boala COVID-19 dar care nu prezinta niciun simptom, noteaza Reuters.Hebei a incheiat testarea tuturor celor 13 milioane de locuitori din marile orase Shijiazhuang si Xingtai, a anuntat duminica un reprezentant al autoritatilor provinciale.Shijiazhuang, capitala provinciei, se afla in carantina. Locuitorii nu pot parasi orasul, iar functionarea transportului public a fost suspendata.