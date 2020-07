Cresc tensiunile dintre China si SUA. China a ordonat inchiderea consulatului american din orasul Chengdu

Oficialii chinezi au spus ca actiunea este "un raspuns necesar" dat SUA, care au ordonat Chinei saptamana aceasta sa inchida consulatul din Houston.Secretarul de stat Mike Pompeo a spus ca decizia Statelor Unite a fost luata pentru ca Beijingul "fura" proprietate intelectuala.Inchiderea a fost "un raspuns legitim si necesar la actiunile nejustificate ale Statelor Unite", a spus ministrul chinez de Externe intr-un comunicat."Situatia actuala dintre China si Statele Unite este ceva ce China nu vrea sa vada, iar SUA poarta toata responsabilitatea pentru asta".Consulatul SUA din Chengdu, care a fost inaugurat in 1985 si care are o echipa de 200 de membri, este important strategic datorita apropierii de Tibet.Saptamana aceasta, guvernul SUA a informat China ca, pana la finalul saptamanii, trebuie sa isi inchida consulatul din Houston (Texas).Pompeo a spus ca Partidul Comunist Chinez nu doar "fura proprietate intelectuala americana, dar si europeana... ceea ce afecteaza sute de mii de locuri de munca".Consulatul chinez din Houston este unul dintre cele cinci existente in SUA, impreuna cu ambasada din Washington DC. Nu este clar de ce a fost ales acesta.China a reactionat furios si a amenintat ca va "reactiona cu masuri ferme", iar purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe a spus ca motivele date de SUA sunt "incredibil de ridicole".Administratia Trump a infruntat in mod repetat Beijingul privind comertul si pandemia de Covid-19, dar si legat de noua lege a securitatii nationale impuse in Hong Kong