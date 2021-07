Director din Serviciul de Spionaj avertizeaza Casa Alba: Cum devine China puterea numarul 1 in lume, iar Xi Jinping machiavelic

In acest an oficiali ai Comadamentului american din Pacific, ai Pentagonului si ai Serviciilor de Spionaj au avertizat in repetate randuri asupra pericolului pe care il constituie ascensiunea Chinei, atat pe plan militar, cat si financiar. Asiaticii au apelat de multe ori la diverse metode, precum atacurile cibernetice si spionajul economic, potrivit Voice of America News "Ma intreb, cati oameni de la Washington sunt cu adevarat convinsi (de ascensiunea Chinei -n.a.). Sincer, este greu sa atragi multa atentie in privinta anumitor tipuri de scenarii".Studeman a afirmat ca dificultatea este de a constientiza administratia Biden de puterea reala a Chinei, in conditiile in care multi lideri din SUA considera ca un razboi contra Beijing-ului ar fi putin probabil.Insa, China priveste aceasta problema ca o parte organica a luptei lor, ea fiind pregatita sa depuna eforturi mari de a depasi Statele Unite si de a deveni puterea numarul 1 din lume."Xi Jinping este machiavelic. Finalul telului Chinei justifica mijloacele, iar realizarea visului sau se faureste cu orice pret", avertizeaza amiralul, care cunoaste foarte bine situatia din regiunea Asia-Pacific.Studeman a tras semnale de alarma referitoare la China si alta-data. In martie, la o conferinta virtuala, el a spus ca armata de la Beijing este capabila sa trimita trupe militare, oroiunde in lume, acolo unde interesele sale sunt amenintate.