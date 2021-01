Noi informatii despre disparitia din viata publica a miliardarului chinez care a criticat autoritatile comuniste: "Cred ca i s-a spus sa fie discret"

Cel mai cunoscut om de afaceri chinez nu a mai aparut in public de la un forum de afaceri din luna octombrie, de la Shanghai, la care a criticat sistemul de reglementari din China, intr-un discurs care a creat un conflict cu autoritatile in urma caruia listarea diviziei de servicii financiare prin intermediul tehnologiei a grupului Alibaba, Ant Group, de 37 de miliarde de dolari.Financial Times a relatat, vineri, ca Ma a fost inlocuit din juriu la episodul final din noiembrie al unei emisiuni concurs pentru antreprenori numita Africa 's Business Heroes.Un purtator de cuvant al Alibaba a declarat luni ca schimbarea a avut loc in urma unui conflict legat de program.Stirile despre absenta din viata publica a lui Ma au declansat speculatii pe Twitter , platforma care este blocata in China, dar nu au devenit un subiect important pe retelele de socializare din China, unde subiectele sensibile sunt cenzurate.Autoritatile de reglementare chineze au inceput sa verifice afacerile lui Ma dupa discursul din octombrie al acestuia, incepand o investigatie antitrust impotriva Alibaba si ordonand Ant sa isi reformeze afacerile de finantare si de creditare, inclusiv sa creeze o companie holding separata, pentru a indeplini cerintele de capital."Cred ca i s-a spus sa fie discret. Este o situatie unica, legata mai mult de marimea Ant si sensibilitatile legate de reglementarile financiare", a spus Duncan Clark, presedintele firmei de consultanta in domeniul tehnologiei BDA China din Beijing.Actiunile Alibaba listate la Hong Kong au scazut luni cu 2,15%.