Disputa fara precedent intre China si Japonia: Un general ordona pregatirea de lupta

Cel mai puternic lider al armatei Chinei a avut o neasteptata iesire publica, ordonand fortelor militare ale tarii sa se pregateasca de lupta, in conditiile in care navele de razboi ale Beijingului au fost deplasate in apele din apropierea insulelor disputate cu Japonia, iar protestele anti-nipone din intreaga tara au devenit violente.

Generalul Xu Caihou, vicepresedinte al Comisiei Militare Centrale, considerat cel mai important comisar militar politic, a subliniat ca fortele militare trebuie sa fie "pregatite pentru orice eventuala confruntare", scrie freebeacon.com.

Protestele au fost declansate de anuntul guvernului japonez din urma cu cateva zile, potrivit caruia Tara Soarelui Rasare va achizitiona trei dintre cele cinci insule Senkaku, disputate cu China, de la proprietarul lor. Chinezii au iesit in starda in peste 100 de orase, atacand firmele japoneze si incendiind masini si steagul nipon.

Unii purtau bannere pe care scria "Omorati toti japonezii" si "Luptati pana la moarte". O pancarta indemna China sa ameninte Japonia cu o lovitura nucleara.

China pretinde ca insulele ii apartin si le numeste Diaoyu.