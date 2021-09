La un pas de confruntare. Puternicul distrugător american USS Benfold în vizorul navelor și avioanelor chineze

Beijingul reclamă drepturi istorice asupra mai multor insule din Marea Chinei de Su

Marea Britanie, mesaj pentru China

Cu doar o săptămână în urmă, pe 1 septembrie, China a adoptat o lege, prin care se impune anumitor nave străine să anunțe înainte de a intra în apele revendicate de Beijing, scrie publicația DefenseRomânia.ro Flota a șaptea americană a confirmat prezența distrugătorului în zona recifului Mischief , precizând că nava de luptă se afla într-o misiune de afirmare a libertății de navigație (FONOP - Freedom Of Navigation Operation).Potrivit comunicatului Forțelor Navale americane (US Navy), reciful Mischief nu are dreptul la ape teritoriale în conformitate cu dreptul internațional, iar distrugătorul USS Benfold s-a aflat tot timpul în ape internaționale, neîncălcând astfel nicio normă de navigație.China a recuperat unele terenuri din mare și a construit o infrastructură militară pe Insulele Spratly, inclusiv pe reciful Mischief, încă din 2014.În 1947, China a demarcat, pe o hartă, zona sa de influență trasând celebrul contur format din ”nouă linii” (”nine-dash line”), în interiorul căruia se află și Insulele Spratly.Pretenții asupra insulelor din Marea Chinei de Sud sunt ridicate și de celelalte țări riverane: Brunei, Filipine, Vietnam, Malaezia și Taiwan.În 2016, un tribunal al Organizației Națiunilor Unite, în urma unei solicitări a statului filipinez, a declarat ilegale revendicările Chinei privind Insulele Spratly, în temeiul Convenției privind dreptul mării. Marea Britanie a prezentat luni, 6 septembrie, Japoniei portavionul HMS Queen Elizabeth, la o bază navală de lângă Tokyo , marcând începutul unei prezenţe militare permanente în regiune,care are rolul să contracareze puterea tot mai mare a Chinei, transmite Reuters.Ministrul japonez al Apărării, Nobuo Kishi, şi comandanţi militari japonezi au vizitat portavionul, mergând între avioane de luptă F-35B, în timp ce ofiţeiâri ai marinei britanice le-au explicat cum sunt lansate avioanele."Unul dintre scopurile acestei desfăşurări este să semnaleze începutul unui angajament. Importanţa acestei regiuni creşte semnificativ", a spus comandorul Steve Moorhouse, într-un briefing de presă referitor la nava de 4,15 miliarde de dolari. Japonia , care intenţionează, de asemenea, să lanseze zboruri ale unpr avioane F-35B cu decolare scurtă şi aterizare verticală de pe două nave transportatoare de elicoptere convertite, vrea să îşi extindă cooperarea în materie de securitate dincolo de aliatul său SUA pentru a contracare influenţa chineză despre care crede că ameninţă regiunea, inclusiv independenţa Taiwanului.Într-un document recent referitor la strategia de apărare, Japonia a identificat China vecină drept principala sa ameninţare pentru securitatea sa naţională şi a declarat că are ”un sentiment de criză” în ceea ce priveşte Taiwanul, pe măsură ce activitatea militară chineză din jurul insulei se intensifică. "Vizita grupului britanic de nave are o mare importanţă, pentru a menţine şi a consolida o regiune Indo-Pacifică liberă şi deschisă", a declarat Kishi reporterilor după vizita sa pe portavionul Queen Elizabeth.Un apropiat aliat al SUA, Japonia găzduieşte cea mai mare concentraţie de forţe militare americane în afara Statelor Unite, inclusiv a şaptea flotă a marinei SUA, avioane şi mii de marinari.