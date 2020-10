Dogfight intre F-16 si Su-30 in spatiul aerian al Taiwanului

2 contra 1 - F-16 vs. Su-30

Este vorba despre un Su-30 care apartine Chinei si care a fost implicat in manevre aeriene impotriva F-16 apartinand Taiwanului, scrie publicatia DefenseRomania.ro. Totul s-a petrecut in contextul numeroaselor provocari impotriva Taiwanului la care Beijingul a apelat in ultimul timp. Incidentul este raportat de Taiwan News si preluat de mai multe agentii, inclusiv Eurasian Times.Incidentul a avut loc pe data de 10 septembrie, cand China a violat de mai multe ori spatiul aerian al Taiwanului, in contextul in care la Taipei se aflau in vizita oficiali din Japonia si SUA, printre care subsecretarul de stat american Keith Krach, oficialul cu rangul cel mai inalt de la Washington care a ajuns in Taiwan in ultimele decenii.In acel moment, la fel precum in precedentele provocari, Taiwanul a ridicat aeronave F-16 pentru a intercepta aeronavele Chinei.Intr-un interviu acordat presei din Taiwan, un pilot taiwanez in rezerva a precizat ca la data de 10 septembrie doua aeronave F-16 ale Taiwanului s-au apropiat pentru a intercepta un Y-8 chinez al Armatei de Eliberare a Poporului care a intrat in zona de identificare a Apararii Aeriene.Potrivit acestuia, aeronava chineza era escortata de un Su-30MKK care zbura la o altitudine mai mare si care ulterior a coborat pentru a intercepta la randul ei o aeronava F-16.Avioanele F-16 ar fi urcat si ele la o altitudine mai mare si s-au angajat in manevre aeriene cu aeronava Su-30 a Fortelor Aeriene Chineze, conform pilotului taiwanez. Data fiind si superioritatea numerica, Su-30 a fost depasit, fiind nevoit sa se retraga, mai precizeaza sursa citata.Taiwanul si China s-au despartit in 1949, cand fortele nationaliste conduse de Chiang Kai-Shek au fost nevoite sa se retraga pe insula Taiwan, in urma infrangerii in fata fortelor comuniste conduse de Mao. Astfel, aproape de sfarsitul razboiului civil chinez din 1949, Partidul Comunist Chinez a infiintat Republica Populara Chineza, rasturnand guvernul nationalist pe continentul chinez.De atunci, atat Taiwanul cat si China sustin ca sunt reprezentantii adevaratului stat chinez.Subliniem ca incidentul nu a fost inca nici confirmat, dar nici infirmat de ministerele Apararii de la Beijing sau Taipei.