Donald Trump a promulgat o lege care sanctioneaza oficiali chinezi pentru tratamentul aplicat musulmanilor uiguri

Ziare.

com

"Aceasta lege ii considera responsabili pe autorii incalcarii drepturilor omului si ale abuzurilor, cum ar fi utilizarea sistematica a lagarelor de indoctrinare, a muncii fortate si a supravegherii intruzive pentru eradicarea identitatii etnice si a credintelor religioase ale uigurilor si ale altor minoritati din China '', potrivit unui comunicat al liderului de la Casa Alba Aceasta lege a fost adoptata pe 27 mai cu o majoritate covarsitoare in Camera Reprezentantilor, dupa ce a fost votata in unanimitate in Senat.Noua lege risca sa agraveze si mai mult relatiile deja extrem de incordate dintre primele doua puteri mondiale, in aceeasi zi in care seful diplomatiei americane Mike Pompeo se intalneste in Hawaii cu inaltul oficial chinez Yang Jiechi tocmai pentru a incerca sa dezamorseze aceste tensiuni.In decembrie, Beijingul a amenintat ca Washingtonul va plati pretul votarii acestei legi, care reia acuzatii aduse deja de administratia Trump si de alte state occidentale si organizatii internationale din domeniul apararii drepturilor omului.Acuzatiile privesc faptul ca guvernul chinez a savarsit "grave incalcari ale drepturilor omului" in regiunea Xinjiang din nord-vestul Chinei prin instituirea "supravegherii si a internarii in masa a peste un milion de uiguri si membri ai etniilor kazahe sau kargaze sau ale altor minoritati musulmane".Printr-o coincidenta, presedintele Trump a semnat aceasta lege in ziua in care presa americana a publicat extrase din cartea exploziva a fostului sau consilier de securitate nationala John Bolton. Conform acestor fragmente, miliardarul republican nu a fost intotdeauna critic fata de represiunea chineza."La cina din deschiderea summit-ului G20 de la Osaka, in iunie 2019, doar in prezenta interpretilor, Xi i-a explicat in linii mari lui Trump de ce a construit lagare de concentrare in Xinjiang", scrie Bolton. "Potrivit interpretului nostru, Trump a spus ca Xi ar trebui sa continue sa construiasca aceste lagare, despre care Trump credea ca este exact lucrul potrivit de facut", adauga el.