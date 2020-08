Donald Trump a semnat un decret care interzice in 45 de zile orice tranzactie cu firma chineza care detine Tik Tok

Seful statului face referire la o "urgenta nationala" privind aplicatia specializata pe distribuirea de continut video pe care o acuza, fara dovezi, ca isi spioneaza utilizatorii americani in folosul Beijingului, intr-un context de tensiuni comerciale si politice cu China Luni, el a acceptat posibilitatea ca un grup american sa cumpere TikTok, dar pana la 15 septembrie, sau platforma risca sa fie interzisa. Microsoft este in negocieri cu ByteDance pentru o achizitie.Interdictia vizeaza si platforma WeChat, detinuta de gigantul Tencent."La fel ca TikTok, WeChat captureaza automat mari parti de informatii despre utilizatorii sai, amenintand sa ofere Partidului Comunist Chinez accesul la informatii personale despre americani", se arata in decret.Senatul SUA a adoptat de asemenea joi in unanimitate un proiect de lege ce interzice descarcarea si utilizarea TikTok pe orice dispozitiv oferit de guvern angajatilor sai sau membrilor Congresului."TikTok reprezinta un risc major de securitate si nu are ce cauta pe aparatele guvernului", a scris pe Twitter biroul de presa al senatorului republican Josh Hawley, coautor al textului.Dupa adoptarea in Senat, controlat de republicani, acest text va trebui inca aprobat de Camera Reprezentantilor, cu majoritate democrata, inainte ca Donald Trump sa-l poata promulga.Miercuri, seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avertizat ca Statele Unite vor sa interzica pe telefoanele americanilor nu doar TikTok, dar si alte aplicatii chinezesti considerate a fi un pericol pentru securitatea nationala.