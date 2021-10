Ploaie cu drone la un spectacol din China. Spectatorii s-au refugiat în magazine VIDEO

Zeci de de drone au căzut peste spectatori în timpul unui spectacol organizat la Zhenghou în China, în vederea promovării unui nou centru comercial.

În cursul spectacolului aerian, zeci de dispozitive zburătoare s-au stins sau s-au oprit și o adevărată ploaie de drone a căzut peste spectatori.

Aproximativ 5.000 de persoane - inclusiv numeroşi copii - asistau la spectacol. ”Au căzut tot mai multe drone”, a declarat o tânără chinezoiacă prezentă la monetul incidentului.

”Unele au sărit departe, însă altele s-au izbit de copaci”, a adăugat ea.

