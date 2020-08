Escaladarea tensiunilor cu SUA provoaca temeri in China. Perspectiva "devastatoare": excluderea tarii din sistemul global al dolarului

Oficiali si economisti chinezi au fost neobisnuit de vocali in discutarea publica a celor mai grave scenarii, potrivit carora China nu ar mai avea acces la tranzactiile in dolari sau Washingtonul ar bloca sau confisca o parte din uriasele detineri ale Chinei de obligatiuni americane.Ingrijorarile respective au readus apelurile unora de la Beijing de a creste utilizarea globala a yuanului, care ar reduce dependenta de dolar.Unii economisti chiar au venit cu ideea ca exporturile de vaccinuri chineze pentru Covid-19 sa fie platite in yuani si analizeaza o modalitate de ocolire a platilor in dolari cu o versiune digitala a monedei chineze."Internationalizarea yuanului era bine sa o fi avut. Acum devine o obligatie", a spus Shuang Ding, director pentru cercetari economice referitoare la China la banca Standard Chartered si fost economist la Banca Populara a Chinei.Shuang Ding a avertizat ca pericolul decuplarii financiare sino-americane devine "clar si prezent".Desi o separare completa a celor mai mari dua economii din lume este improbabila, administratia Trump a presat pentru o decuplare partiala in domenii cheie, legate de comert, tehnologie si activitati financiare.Washingtonul a lansat o serie de masuri pentru penalizarea Chinei, intre care propuneri de interzicere a listarii companiilor chineze care nu respecta standardele de contabilitate americane si interzicerea aplicatiilor TikTok si WeChat, aflate in proprietate chineza.Inaintea alegerilor prezidentiale americane din 3 noiembrie sunt asteptate noi tensiuni."Un razboi financiar pe scara larga a inceput deja...cele mai letale tactici urmeaza sa fie folosite", a spus Yu Yongding, economist la Chinese Academy of Social Sciences (CASS).Yu a afirmat ca sanctiunea cea mai dura va consta in confiscarea de active americane detinute de China - Beijinul detine obligatiuni ale guvernului american de peste 1.000 de miliarde de dolari - care ar fi dificil de implementat si ar fi o lovitura auto-provocata pentru Washington Mizele sunt ridicate. Orice masura a Washingtonului de scoatere a Chinei din sistemul dolarului sau o masura de retorsiune din partea Beijingului, de vanzare a unei parti importante din obligatiunile americane, ar putea agita pietele financiare si afecta economia mondiala, potrivit analistilor.