Expertii OMS care investigheaza originea noului coronavirus au ajuns in Wuhan

Cercetarea vine dupa mai multe luni de negocieri intre OMS si Beijing.Zece oameni de stiinta vor intervieva angajati de la institutele de cercetare, spitale si pietele de animale vii ce au legatura cu izbucnirea epidemiei, devenita in luna martie a anunlui trecut pandemie.Noul coronavirus, SARS-CoV-2, a fost descoperit in Wuhan la finalul anului 2019.Sosirea echpei, joi dimineata, coincide cu o crestere a numarului de cazuri zilnice de Covid-19 in nordul Chinei, in timp ce viata in Wuhan a revenit aproape la normal.Reprezentantii OMS vor sta doua saptamani in carantina inainte de a-si incepe ancheta, care se va baza pe mostre si dovezi oferite de oficialii chinezi, scrie BBC.Cercetarea are ca obiectiv investigarea originii animale a pandemiei.La inceputul acestei luni, OMS a transmis ca anchetatorilor sai le-a fost refuzat accesul in China , dupa ce un membru al echipei a fost intors din drum si altul a ramas blocat in tranzit. Beijingul a spus ca este vorba despre o neintelegere si ca aranjamentele pentru ancheta sunt inca in discutie.China a sustinut mai multe luni ca pandemia nu isi are originile aici."Nu este vorba despre politica sau vina, ci despre a ajunge la fondul unei intrebari stiintifice", a declarat pentru BBC profesorul Dale Fisher, presedinte al unitatii OMS pentru epidemii globale.Fisher a adaugat ca cei mai multi oameni de stiinta cred ca virusul este "un eveniment natural".Joi, China a raportat primul deces asociat Covid-19 din ultimele opt luni.Autoritatile au luat masuri restrictive si au anuntat ca tin sub control raspandirea coronavirusului prin testare in masa, carantina si restrictii de calatorie. Dar mai multe noi cazuri au aparut in ultimele saptamani, in special in nordul provinciei Hubei si in provincia Heilongjiang.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus, au fost inregistrate peste 92,3 milioane de cazuri de infectare si mai mult de 1,97 de milioane de decese asociate, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins.China a inregistrat pana in prezent 97.275 de contaminari si 4.796 de decese asociate.