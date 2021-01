Expertii trimisi de OMS in China pentru a cerceta originea noului coronavirus, refuzati in prima faza de oficialii chinezi, vor incepe de joi vizita de lucru

Aceasta vizita este extrem de sensibila pentru Beijing, dornic sa evite orice responsabilitate in epidemia ce a ucis peste 1,9 milioane de oameni in intreaga lume, noteaza AFP. Programata initial saptamana trecuta, ea a fost anulata in ultimul moment din lipsa tuturor autorizatiilor necesare pentru echipa, aminteste sursa citata."Dupa discutii, echipa de experti ai OMS (...) se va duce in China incepand cu 14 ianuarie pentru inspectii. Ei vor efectua cercetari in comun cu oamenii de stiinta chinezi cu privire la originile COVID-19", a declarat Ministerul Sanatatii chinez intr-un scurt comunicat.Beijingul nu a furnizat detalii cu privire la modul in care se va desfasura vizita, dar se asteapta ca anchetatorii sa fie plasati in carantina la sosirea pe teritoriul chinez.Comisia Nationala de Sanatate chineza, care a anuntat data, nu a oferit detalii cu privire la itinerariul echipei.Intr-o rara critica fata de China, noteaza AFP, seful OMS si-a exprimat regretul saptamana trecuta ca anchetatorii sai nu s-au putut duce in aceasta tara.Unda verde a chinezilor vine la exact un an dupa anuntul primului deces in China din cauza a ceea ce era la acea vreme doar un virus misterios. De atunci, tara a reusit sa elimine practic maladia de pe teritoriul sau, potrivit AFP, adaugand ca autoritatile de la Beijing nu rateaza nicio ocazie de a pune la indoiala originea chineza a virusului, in timp ce initial au dat vina pe o piata din Wuhan unde erau vandute animale vii.Dar China nu a reusit sa impiedice ca presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump , sa acuze cu regularitate autoritatile de la Beijing de raspandirea "virusului chinez" pe planeta - si chiar de faptul ca l-ar fi lasat sa scape dintr-un laborator de virologie din Wuhan, orasul din centrul tarii unde a aparut virusul la sfarsitul anului 2019.Si, ca semn de nervozitate, puterea comunista a condamnat la sfarsitul lunii decembrie la patru ani de inchisoare o "jurnalista cetateana", Zhang Zhan, care a relatat despre carantina din Wuhan.