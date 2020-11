Financial Times: UE propune SUA o alianta post-Trump, ca reactie la pericolul reprezentat de China

Proiectul UE pentru revitalizarea parteneriatului transatlantic obtinut de Financial Times prevede o cooperare noua in toate domeniile, de la reglementarea sectorului digital si combaterea pandemiei de Covid-19 si pana la combaterea despaduririlor.Propunerea, pregatita de Comisia Europeana, afirma ca partenerialul dintre UE si SUA are nevoie de "intretinere si reinnoire", pentru ca lumea democrata sa isi afirme ineresele in fata "puterilor autoritariste" si a "economiilor inchise care exploateaza deschiderea de care depind societatile noastre".Setul de propuneri, de 11 pagini, intitulat "o noua agenda UE-SUA pentru schimbarile globale", include un apel pentru ca UE si SUA sa ingroape securea surselor persistente de tensiuni transatlantice, cum ar fi presiunile Europei pentru taxarea gigantilor americani din sectorul tehnologiei.Proiectul propune ca UE si SUA sa isi uneasca fortele pentru a modela reglementarea sectorului digital, inclusiv prin adoptarea unor abordari comune in domeniul antitrust si protectia datelor, cooperand la examinarea investitiilor straine sensibile si lucrand impreuna pentru a combate amenintarile, cum ar fi atacurile cibernetice ale hackerilor. Alte parti ale propunerii solicita cooperarea pentru dezvoltarea si distribuirea vaccinurilor pentru Covid-19 si colaborarea pentru reformarea Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Planul reflecta optimismul si usurarea Bruxelles-ului cu privire la perspectiva de a lucra cu noua administratie americana, dar si ingrijorarea ca anii de relatii transatlantice precare au permis Beijingului sa aiba initiative geopolitice.Documentul sustine ideea presedintelui ales al SUA, Joe Biden , pentru organizarea unui summit al democratiilor si afirma ca noua agenda transatlantica ar trebui sa fie "baza unei noi aliante globale a unor parteneri care au aceeasi idee".Proiectul, produs in comun de Comisia Europeana si de inaltul reprezentant al UE pentru politica externa, este asteptat sa fie supus aprobarii liderilor nationali la un summit din 10-11 decembrie.Acesta sugereaza organizarea unui summit UE-SUA in prima jumatate a anului 2021, ca moment pentru lansarea noii agende transatlantice. Una dintre frustrarile acute a Bruxelles-ului in timpul administratiei Trump a fost reticenta SUA de a coordona raspunsurile celor doua puteri fata de China, Casa Alba optand pentru urmarirea masurilor comerciale unilaterale nu numai impotriva Beijingului, ci si a UE.Proiectul afirma: "Ca societati democratice deschise si economii de piata, UE si SUA sunt de acord asupra provocarii strategice prezentate de asertivitatea internationala din ce in ce mai mare a Chinei, chiar daca nu suntem intotdeauna de acord cu privire la cea mai buna modalitate de a aborda acest lucru".Adoptarea unei pozitii mai unitare va depinde in mod semnificativ de capacitatea celor doua economii de a elimina diferentele existente in ceea ce priveste politica in domeniul tehnologiei - unul dintre principalele obiective ale documentului.Bruxelles-ul vede potentialul de a colabora pentru a aborda problemele care variaza de la investitiile chineze in companii inovatoare din UE si SUA si pana la potentiala amenintare reprezentata de avantajul tarii in tehnologiile 5G."Folosind influenta noastra combinata, un spatiu transatlantic al tehnologiei ar trebui sa constituie coloana vertebrala a unei coalitii mai largi de democratii cu aceeasi viziune", arata proiectul.Unele dintre propunerile din acest proiect ar necesita o schimbare clara a politicii SUA. Bruxelles-ul, de exemplu, solicita un efort comun pentru restabilirea deplina a sistemului de solutionare a litigiilor al Organizatiei Mondiale a Comertului, lucru care ar impune Washingtonului sa inceteze blocarea numirilor de judecatori.Proiectul evidentiaza, de asemenea, potentialele obstacole in calea unei cooperari mai stranse dintre UE si SUA, cauzate de dezacorduri atat intre puterile transatlantice, cat si in cadrul blocului european.Big Tech ramane un posibil punct contencios in relatiile dintre UE si SUA si un factor care complica orice pozitie comuna impotriva Beijingului. Viziunea Bruxelles-ului cu privire la drepturile de protectie a datelor, concurenta sporita in sector si reforma impozitarii acestui sector va necesita actiuni impotriva marilor companii americane care domina industria de profil. OObservatia proiectului, conform careia UE si SUA "nu sunt intotdeauna de acord" cu privire la modul de a face fata Chinei, este o recunoastere a modului in care strategia oficiala a cooperarii, concurentei si rivalitatii cu Beijingul a blocului european este mai putin clara fata de bipartizanatul politic de la Washington In timp ce institutiile europene si statele membre au devenit in general mai sceptice in ceea ce priveste China, mai ales ca diplomatia "lupului luptator" de la Beijing a devenit mai agresiva in timpul pandemiei, exista inca reticente pentru o confruntare directa. Unele state membre, cum ar fi Ungaria, au legaturi individuale puternice cu Beijingul, in timp ce grupul de cooperare "17 + 1" infiintat de China cu principalele tari din Europa Centrala si de Est include 12 state membre ale UE.