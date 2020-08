Fiul lui Donald Trump acuza China pentru pandemia COVID-19 si il ia in deradere pe rivalul tatalui sau, numindu-l 'Beijing Biden'

Discursul fiului presedintelui Donald Trump a avut ca scop apararea gestionarii pandemiei de catre tatal sau, sustinand ca el "a actionat rapid". Fiul lui Trump a sustinut de asemenea ca o victorie a lui Biden in alegeri ar "opri recuperarea noastra economica" si va conduce la mai multe inchideri ale economiei."Biden vrea de asemenea sa aduca mai multi imigranti ilegali pentru a lua locuri de munca de la cetateni americani", a declarat Trump Jr.Parti ale discursului sau s-au concentrat de asemenea pe asa-numitele "razboaie culturale", acuzandu-i pe democrati ca incearca sa reduca la tacere libertatea de exprimare si "sa ne intimideze in supunere". El si-a acuzat de asemenea rivalii ca duc o campanie impotriva religiei.La randul sau, presedintele Donald Trump a adoptat luni un ton sumbru in interventia din prima zi a Conventiei Nationale Republicane, dupa ce a fost investit oficial drept candidat al Partidului Republican la alegerile prezidentiale din Statele Unite, avertizand fara dovezi ca s-ar putea confrunta cu "alegeri masluite" in noiembrie, aminteste Reuters.