FOTO Postarea "scandaloasa" a inaltului reprezentant chinez care a inflamat relatiile dintre Canberra si Beijing

Foto: www.canberratimes.com.au (captura)

Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe chinez Zhao Lijian a starnit indignare postand o punere in scena in care un barbat, imbracat in soldat australian, tine un cutit plin de sange la gatul unui copil afgan.Aceasta postare a avut loc la cateva zile dupa publicarea unui raport privind crime de razboi care ar fi fost comise de soldati australieni in Afganistan intre 2005 si 2016.Morrison a numit tweet-ul, ce provenea dintr-un cont oficial al guvernului chinez, drept o "insulta scandaloasa si dezgustatoare" impotriva fortelor armate australiene si a cerut retelei sociale Twitter sa il stearga."Este scandalos si nu poate fi justificat pe nicio baza. Guvernului chinez ar trebui sa-i fie rusine de aceasta postare", a declarat Scott Morrison despre tweet-ul ce a atras mii de reactii in cateva ore.Relatiile dintre Canberra si Beijing s-au deteriorat constant in ultimele luni. China , cel mai mare partener comercial al Australiei, a luat recent masuri de retorsiune impotriva Canberrei, suspendand importurile unui mare numar de produse agricole printre care carne de vita, orz si cherestea.Presa chineza controlata de stat a atacat de asemenea Australia in mai multe randuri in legatura cu mai multe domenii.La randul sau, Australia a exclus gigantul chinez de telecomunicatii Huawei din desfasurarea retelei 5G si a cerut o ancheta independenta asupra originii coronavirusului.Purtatorul de cuvant al guvernului chinez si-a insotit tweet-ul cu un text in care s-a declarat "socat de uciderea civililor si prizonierilor afgani (comisa) de soldatii australieni"."Condamnam cu tarie astfel de fapte si cerem ca ei sa fie trasi la raspundere", a adaugat el.Aceasta postare este cel mai recent exemplu al unui nou tip de comunicare agresiva din partea guvernului chinez fata de tari straine, noteaza AFP.Desi blocat in China, inca de anul trecut mai multi diplomati au aparat pe Twitter uneori vehement si controversat pozitia guvernului lor.