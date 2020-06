Germania, care urmeaza sa preia presedintia UE, doreste mai multa reciprocitate in relatiile cu China

Ziare.

Germania preia presedintia rotativa a UE in a doua jumatate a acestui an. Aceasta si-a stabilit planurile de politici pentru presedintie intr-un proiect revazut de Reuters luni, care inlocuieste un proiect elaborat in martie. Printre elementele noi, in documentul de 24 de pagini se mentioneaza: "Vrem sa dezvoltam cooperarea cu China si sa actionam pentru mai multa reciprocitate in toate domeniile politice".Referirea la reciprocitate survine dupa plangerile din partea unor companii germane care nu au acelasi acces la pietele din China, asa cum au companiile chineze in Germania. "Politica chineza fata de toate institutiile UE si statele membre ar trebui sa fie unita si echilibrata si sa fie orientata pe termen lung spre interese si valori comune ale UE", se arata in documentul citat.Cuvantul "valori" a fost omis in proiectul anterior si includerea acestuia acum ar putea sugera un accent mai mare pe probleme precum democratia, drepturile omului si autonomia Hong Kong -ului. Germania a anuntat la inceputul acestei luni ca un summit prevazut in septembrie la Leipzig intre China si UE a fost amanat din cauza coronavirusului."SUA sunt cel mai apropiat partener al nostru de politica externa si securitate in afara UE", se arata, de asemenea, in documentul citat, o abordare care de cele mai multe ori ar fi privita ca fiind inofensiva, dar ar putea avea un sens mai larg intr-o perioada in care Washingtonul a anuntat ca intentioneaza sa-si retraga trupele din Germania.