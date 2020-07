Germania, cea mai admirata tara din lume, pentru al treilea an consecutiv. Ce tari isi disputa urmatoarele doua locuri

Sondajul anual, realizat de Gallup, pune sub semnul indoielii afirmatiile secretarului de stat din SUA, Mike Pompeo, care a spus vineri ca SUA s-au "pozitionat perfect" pentru a conduce lumea libera, intr-o noua rivalitate ideologica cu Partidul Comunist Chinez, relateaza The Guardian. SUA au obtinut o rata de aprobare globala de 33%, in 2019, cu doar un punct procentual in plus fata de China si cu 3% peste Rusia Germania le depaseste pe toate trei, la mare distanta, cu un rating de 44%., pe o mie de adulti, din fiecare 135 de tari participante. Situatia globala a SUA ar putea suferi si mai mult, avand in vedere administrarea indoielnica a pandemiei. Donald Trump a sustinut frecvent ca a facut ca SUA sa fie din nou respectata in lume, insa sondajele sugereaza contrariul."Dupa ce citesti cele mai recente rezultate din acest raport, despre cum evalueaza lumea conducerea marilor puteri globale, vezi ca liderii directi si fermi au facut cel mai bine. Cancelarul german Angela Merkel , iubita sau detestata, a fost unul dintre cei mai previzibili lideri in perioade extrem de incerte, atat in Europa, cat si in ordinea globala", a declarat redactorul-sef al Gallup, Mohamed Younis.Younis a mai spus ca pandemia de coronavirus ar putea eroda inca si mai mult imaginea Americii.Cel dintai aliat traditional al SUA care ii dezaproba prestatia este Europa -61% dintre europeni se declara dezamagiti si doar 24% aproba performantele SUA. In Marea Britanie, 65% nu agreeaza directia in care se indreapta SUA si 25% sunt de acord, iar Franta a raspuns similar. In Germania, imaginea SUA este si mai proasta: 78% dezaproba si doar 12% admira conducerea de la Washington De asemenea, in Australia , a existat un scepticism profund in privinta SUA, cu 67%, procentul de dezaprobare, fata de 23%, de aprobare.Singurul continent in care SUA si-au pastrat o imagine pozitiva generala este Africa , unde 52% ii aproba conduita. Dar chiar si aici e distanta mare fata de cele 85 de procente acordate de africani SUA in 2009, imediat dupa alegerea lui Barack Obama