Hackeri chinezi, pusi sub acuzare in SUA. Sunt acuzati de spionaj cibernetic in favoarea Chinei

Autoritatile americane au afirmat ca Li Xiaoyu si Dong Jiazhi au furat terabiti de date referitoare la designul unor arme, informatii referitoare la medicamente, coduri sursa pentru software si date personale ale unor dizidenti si opozanti chinezi.Infractorii cibernetici erau contractori ai guvernului chinez, si nu spioni oficiali.Procurorul general adjunct insarcinat cu securitatea nationala, John Demers, a spus intr-o conferinta de presa virtuala ca atacurile cibernetice arata ca China "este dispusa sa ignore hackerii care opereaza in interiorul granitelor sale"."In acest fel, China s-a alaturat Rusiei, Iranului si Coreii de Nord, in clubul rusinos al statelor care adapostesc infractori cibernetici, pentru ca acestia sa lucreze in beneficiul statului", a spus Demers.In rechizitoriu nu sunt mentionate numele companiilor sau persoanelor vizate de hackeri, dar, potrivit acuzatiilor, Li si Dong erau contractori ai Ministerului Securitatii Statului Chinez, o agentie comparabila cu Central Intelligence Agency ( CIA ) a Statelor Unite. Intre tintele hackerilor s-au numarat protestatari din Hong Kong , Dalai Lama ssi o organizati non-profit crestina chineza.Inca din 27 ianuarie, epidemia de coronavirus a ajuns in centrul atentiei, iar hackerii au incercat sa fure cercetari legate de un vaccin pentru Covid-19 de la o firma de biotehnologie din Massachusetts.Nu se stie daca hackerii au reuit sa fure ceva, dar un expert a spus ca acuzatiile arata "valoarea extrem de ridicata" acordata de guverne precum cel al Chinei cercetarilor legate de Covid-19.