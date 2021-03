Prima intalnire dintre oficiali de rang inalt din SUA si China, dupa preluarea mandatului de catre Joe Biden. Discutiile au loc "pe pamant american"

Secretarul de Stat Antony Blinken si consilierul pentru securitate nationala Jake Sullivan se vor intalni in orasul Anchorage, din Alaska, cu Yang Jiechi, membru al forului decizional al Partidului Comunist Chinez, si cu ministrul de Externe Wang Yi.Secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, a declarat miercuri ca este important ca administratia sa aiba prima intalnire cu oficialii chinezi pe pamant american. Ea a adaugat ca Blinken si Sullivan vor participa la intalnire cu deschidere si ca sunt pregatiti sa discute o gama larga de subiecte cu partea chineza."Intalnirea va avea loc in urma intalnirilor secretarului Blinken cu doi dintre cei mai apropiati aliati regionali din Tokyo si Seul", a scris Departamentul de Stat intr-un comunicat transmis miercuri.Blinken urmeaza sa faca prima sa calatorie in strainatate ca secretar de Stat saptamana viitoare. In februarie, Blinken si Yang au avut prima lor discutie telefonica si au discutat o serie de probleme.Diplomatul american a abordat problema drepturilor omului si lovitura militara in curs de desfasurare din Myanmar, in timp ce Yang a cerut Washingtonului sa respecte suveranitatea Chinei.Tensiunile dintre Beijing si Washington au crescut in timpul administratiei Trump si au escaladat intr-un razboi comercial, in cadrul caruia Washingtonul a interzis companiilor de tehnologie chineze sa faca afaceri in Statele Unite.In ultimii patru ani, administratia Trump a dat vina pe China pentru o gama larga de nemultumiri, intre care furtul de proprietati intelectuale, practicile comerciale neloiale si, recent, pandemia de coronavirus.Biden, care a vorbit cu presedintele chinez Xi Jinping luna trecuta, a afirmat anterior ca abordarea sa fata de China va fi diferita de cea a predecesorului sau, in sensul ca va colabora mai strans cu aliatii SUA pentru a sustine presiunile impotriva Beijingului.