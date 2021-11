Detaliul care stârnește suspiciuni legate de ultimele imagini cu tenismena chineză Peng Shuai. "Înregistrarea video nu este suficientă" FOTO

Imaginile cu tenismena Peng Shuai zâmbitoare au apărut sâmbătă seara, 20 noiembrie, în timp ce presiunea internaţională asupra Chinei este în creştere pentru a obţine informaţii despre soarta jucătoarei de tenis, informează AFP.

Peng Shuai, în vârstă de 35 de ani, fostă numărul 1 mondial la dublu şi vedetă în ţara ei, nu a mai avut nicio apariţie publică după ce l-a acuzat că a forţat-o să întreţină relaţii sexuale pe Zhang Gaoli, un fost oficial de rang înalt al Partidului Comunist, cu 40 de ani mai în vârstă decât ea.

În mesajul postat la începutul lunii noiembrie pe contul său oficial de Weibo, care a fost rapid cenzurat, ea a descris o legătură amoroasă forţată cu un Zhang Gaoli căsătorit, înainte ca acesta să ajungă în funcţii înalte. În această postare, atribuită lui Peng Shuai, dar a cărei autenticitate AFP nu a putut-o verifica, jucătoarea a explicat că Zhang Gaoli a reluat contactul cu ea după ce s-a pensionat, în 2018, şi a menţionat că a avut loc un raport sexual "forţat". După acest mesaj, soarta lui Peng Shuai a constituit subiectul multor întrebări.

"În ultimele zile a rămas acasă, în deplină libertate, şi nu a vrut să fie deranjată", a declarat sâmbătă Hu Xijin, influentul redactor-şef al cotidianului chinez Global Time.

I confirmed through my own sources today that these photos are indeed Peng Shuai's current state. In the past few days, she stayed in her own home freely and she didn't want to be disturbed. She will show up in public and participate in some activities soon. https://t.co/VGLt6qoOOh