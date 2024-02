Jurnalist retinut in direct, in timp ce transmitea dintr-o piata din Beijing

Un corespondent al postului britanic Sky News a fost retinut, vineri, de politia chineza, in timp ce filma pentru un material in Piata Tiananmen din Beijing.

Mark Stone si echipa sa faceau un material despre schimbarea conducerii din China, dupa ce Congresul National al Poporului a anuntat alegerea unui nou presedinte si a unui nou premier. Echipa de filmare avea aprobare sa filmeze in locul respectiv, scrie Yahoo News.

Un politist s-a apropiat de jurnalisti si i-a rugat sa-l insoteasca pana la sectie. Corespondentul Sky News si cameramanul sau au fost urcati intr-o duba si dusi intr-o cladire din apropiere, unde au fost retinuti timp de patru ore.

Potrivit jurnalistului britanic, politistul chinez a motivat ca l-a retinut pentru ca nu avea la el pasaportul, asa cum era necesar. In realitate, jurnalistul crede ca a fost retinut pentru ca vorbea despre protestele care au avut loc in Piata Tiananmen in anul 1989.

In cele din urma, jurnalistii au fost eliberati si au mers la sediul Sky News din Beijing.