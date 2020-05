Locuitorii din Wuhan si-au reluat obiceiul de a dansa in locurile publice. Acum, insa, toti poarta masti si pastreaza distanta

Ziare.

com

Cele 76 zile de izolare s-au incheiat pe 8 aprilie in acest oras, unde treptat se reiau fel de fel de activitati.Desi inca sunt interzise adunarile in spatii inchise, acest lucru e permis in aer liber. Astfel, locuitorii din Wuhan si-au reluat obiceiul de a dansa in parcuri si piete publice.Sambata, peste 100 de oameni s-au miscat din nou in ritmul muzicii pe aleea de langa raul Yangtze, din centrul orasului, transmite Reuters Unii au facut coregrafii, altii au dansat free style, bucurosi fiind ca pot relua unele activitati. Toti, insa, au purtat masti si au pastrat distanta de cel putin un metru fata de ceilalti. Asta pentru ca desi epidemia este tinuta sub control de mai bine de o luna, tot mai exista cazuri de noi imbolnaviri."Ma simt putin constransa, dansul nu se simte la fel de liber cu masca, insa inca mi-e putin teama de o posibila infectare", a spus o femeie care a participat la aceasta activitate.Sambata, China a anuntat cinci cazuri de COVID-19, cu trei mai putine fata de ziua precedenta.C.P.