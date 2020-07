Marea Britanie va raspunde amenintarilor spatiale venite din partea Rusiei si a Chinei

Marea Britanie se aratase preocupata joi de testul efectuat de un satelit rusesc, implicand lansarea unui proiectil cu "caracteristicile unei arme"."In aceasta saptamana, ni s-a amintit amenintarea pe care o reprezinta Rusia pentru securitatea noastra nationala odata cu testarea provocatoare a unui proiectil asemanator unei arme de pe un satelit, amenintand utilizarea pasnica a spatiului", a scris Walace in Sunday Telegraph, adaugand ca China reprezinta de asemenea o amenintare."China dezvolta de asemenea arme spatiale ofensive si ambele tari isi amelioreaza capacitatile in acest sens. Un astfel de comportament nu face decat sa sublinieze importanta analizei pe care guvernul britanic o efectueaza in prezent", a spus el.Publicatia Mail on Sunday a relatat ca premierul Boris Johnson este pe punctul de a revedea legile Regatului Unit privind tradarea de tara pentru a contracara amenintarile ridicate de China si Rusia, cu o masura susceptibila de a adopta o noua lege cu privire la tradare, o noua lege asupra spionajului si o revizuire a legii privind secretele oficiale.Tensiunile intre Marea Britanie si Rusia s-au acutizat in ultimele saptamani, dupa ce Londra a amenintat Rusia cu noi sanctiuni, acuzand actori rusi de tentativa de a se amesteca in alegerile din 2019 si a declarat ca Moscova incearca sa pirateze cercetari asupra vaccinurilor.Intre altele, Marea Britanie a anuntat luni ca isi va suspenda tratatul de extradare cu Hong Kong -ul, intr-o escaladare a diferendului cu China asupra introducerii unei legi cu privire la securitatea nationala in fosta colonie britanica.Premierul Boris Johnson a ordonat ca echipamentul companiei chineze Huawei Technologies sa fie complet eliminat din reteaua 5G britanica pana la sfarsitul anului 2027.China - curtata altadata ca principala sursa de investitii in proiectele de infrastructura britanice - a acuzat Regatul Unit ca ar "capitula" in fata SUA.