Mike Pompeo: China este un adversar mult mai dificil decat Uniunea Sovietica in timpul Razboiului Rece

Pompeo a cerut tarilor europene sa se uneasca impotriva Partidului Comunist Chinez, despre care a afirmat ca se foloseste de forta economica pentru a-si exercita influenta in lume."Ce se intampla acum este Razboiul Rece 2.0. Provocarea de a rezista pericolului Partidului Comunist Chinez este in anumite privinte mult mai dificila", a afirmat Pompeo intr-un discurs sustinut in Senatul ceh."Partidul Comunist Chinez s-a implicat deja in economiile noastre, in politica noastra, in societatile noastre, intr-un mod in care Uniunea Sovietica nu a facut-o niciodata", a mai spus Pompeo.Referirea la Razboiul Rece a venit dupa ce ambasadorul Chinei la Londra a avertizat luna trecuta ca Statele Unite provoaca un conflict cu Beijingul inaintea alegerilor prezidentiale americane din noiembrie.Relatiile dintre SUA si China s-au deteriorat rapid in acest an, din cauza unei serii de probleme, intre care gestionarea pandemiei de coronavirus de catre China, grupul chinez de telecomunicatii Huawei, pretentiile teritoriale ale Chinei in Marea Chinei de Sud si noua lege de securitate din Hong Kong Vizita lui Pompeo in Cehia, care a facut parte din blocul sovietic pana la Revolutia de Catifea din 1989, marcheaza prima etapa a unui turneu in regiune in care va discuta despre securitatea cibernetica si energetica.Secretarul de Stat s-a folosit de ocazie pentru a ataca influenta Rusiei si a Chinei si a laudat oficialii din Cehia care au criticat Beijingul anul trecut.Pompeo s-a referit la eforturile Cehiei de a stabili standarde de securitate pentru dezvoltarea retelei 5G, dupa ce o autoritate de reglementare a avertizat in privinta riscurilor de utilizare a echipamentelor fabricate de Huawei.Pompeo si premierul Andrej Babis au semnat in luna mai o declaratie referitoare la securitatea retelelor 5G, dar tara nu a luat decizia de a interzice in mod direct tehnologia Huawei. Preedintele ceh Milos Zeman a promovat o apropiere a relatiilor cu China.