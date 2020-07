Mike Pompeo invita comunitatea internationala la crearea unei coalitii antichineze

Presedintele american Donald Trump identifica China drept principalul rival al SUA si l-a acuzat pe omologul sau chinez Xi Jinping ca profita de comert si nu spune adevarul despre pandemia de coronavirus, pe care Trump o numeste "ciuma chineza".Seful diplomatiei americane a denuntat China ca fiind o tara agresiva, citand revendicarile Beijingului in Marea Chinei de Sud, diferendele cu India si epidemia legata de coronavirus pe care - considera Mike Pompeo - China a exploatat-o in mod "inacceptabil". El nu a oferit insa nicio proba despre felul in care China a exploatat pandemia de coronavirus, noteaza Reuters."Speram sa putem construi o coalitie care intelege aceasta amenintare si se va stradui colectiv sa convinga Partidul Comunist Chinez ca nu este in interesul sau sa aiba acest gen de comportament", a declarat Mike Pompeo in fata presei, avandu-l alaturi pe ministrul britanic de externe Dominic Raab."Vrem ca fiecare tara dornica de libertate si de democratie sa inteleaga amenintarea pe care o reprezinta pentru ea Partidul Comunist Chinez", a spus el, salutand discutiile "deschise" cu responsabilii britanici."Credem ca lumea intreaga trebuie sa colaboreze pentru a se asigura ca toate tarile, inclusiv China, se comporta intr-un mod care sa fie adecvat ordinii internationale", a declarat Mike Pompeo, citat de AFP.China acuza tarile occidentale si in special SUA de isterie antichineza si de comportament colonialist.