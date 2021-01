Miliardarul chinez care a fondat Alibaba a disparut din propriul sau show de televiziune, dupa ce a criticat autoritatile comuniste

Jack Ma a fost inlocuit din rolul de jurat al emisiunii, fotografia sa a fost scoasa de pe site-ul show-ului, el nemaiaparand nici in clipul de prezentare al emisiunii. Absenta lui Jack Ma a venit la scurt timp dupa ce a criticat autoritatile de reglementare din China si bancile sale de stat, transmite World Today News , citat de Digi 24. O oferta publica de 37 miliarde de dolari a companiei sale Ant Group a fost suspendata dupa ce a tinut discursul. De atunci nu a mai fost vazut in public.In urma discursului, Beijingul a declansat o ancheta in legatura cu Alibaba, compania lui Ma, in privinta unor presupuse practici monopoliste.Un purtator de cuvant al Alibaba a declarat ca Ma nu a mai aparut in finala show-ului de talente din cauza programului incarcat. Chiar daca finala a fost inregistrata in luna noiembrie, ea va fi difuzata in primavara.