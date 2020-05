China este vulnerabila in fata unui nou val de coronavirus din cauza lipsei imunizarii de grup, avertizeaza un epidemiolog

Ziare.

Dr. Zhong Nanshan, consilierul medical principal al guvernului chinez, a vorbit intr-un interviu acordat postului de televiziune CNN despre faptul ca autoritatile din Wuhan, orasul care a fost epicentrul epidemiei de COVID-19 din China, au ascunse unele detalii importante despre evolutia initiala a focarului.Datele oficiale arata ca peste 82.000 de cazuri de coronavirus in China si cel putin 4.633 de decese.Insa epidemiologul chinez sustine ca autoritatile nu ar trebui sa considere ca ce e mai rau a trecut, avand in vedere ca exista in continuare pericolul ca tara sa fie lovita de un al doilea val de infectii.Asta in conditiile in care in ultimele saptamani au aparut noi cazuri de coronavirus in China, in Wuhan, precum si in provinciile de nord-est ale Heilongjiang si Jilin."In acest moment, cei mai multi chinezi sunt inca vulnerabili la infectia cu COVID-19, din cauza lipsei imunizarii de grup", a spus Zhong. "Ne confruntam cu o provocare mare, si situatia nu este mai buna decat cred ca tarile straine in acest moment", a mai spus epidemiologul.Sperante, insa, exista, avand in vedere ca in prezent trei vaccinuri se afla in faza de studiu clinic in China, dar Zhong considera ca vor mai trece cativa ani pana cand solutia perfecta pentru imunizarea populatiei va fi gata.Prin urmare, el a facut apel la nevoia de a testa in masa.Reamintim ca cinci noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost raportate in China in ultimele 24 de ore, cu trei mai putine fata de ziua precedenta.C.P.