Statele Unite blocheza importul de bunuri rezultate din munca fortata a minoritatii musulmane din China: "Nu vom tolera practici ilegale, inumane"

"Nu vom tolera practici ilegale, inumane si abuzive de munca fortata in randul furnizorilor SUA", a declarat intr-un briefing seful serviciilor vamale americane Mark Morgan.Serviciile vamale au emis patru ordine ce interzic patrunderea pe teritoriul SUA a produselor pentru par, a bumbacului, textilelor si componentelor informatice fabricate de companii din regiunea chineza Xinjiang.Un al cincilea decret acopera toate bunurile fabricate in asa-numita tabara de "reeducare" din Lop."Acesta nu este un centru educational, este un lagar de concentrare in care minoritatile etnice si religioase sunt supuse abuzului si sunt fortate sa lucreze in conditii atroce fara a se putea opune si fara libertate. Este sclavie moderna", a declarat director adjunct al Departamentului pentru Securitate Interna Ken Cuccinelli.Uigurii, musulmani si vorbitori ai unui limbi turcice, constituie principalul grup etnic din Xinjiang, o imensa regiune din vestul Chinei, care se invecineaza cu Afganistanul si Pakistanul.SUA, la fel ca alte tari occidentale si multe organizatii internationale, acuza Beijingul ca persecuta pe scara larga minoritatea uigura si ca a internat in lagare, in mod arbitrar, peste un milion de musulmani din Xinjiang. China neaga aceste cifre si sustine ca este vorba de centre de formare profesionala destinate sa ajute populatia sa isi gaseasca un loc de munca pentru a-i indeparta de tentatia extremismului islamist. Beijingul mai este acuzat si de sterilizari fortate in regiune.Vama americana a confiscat deja la sfarsitul lunii iunie un transport de produse fabricate din par uman, suspectat ca ar fi fost ambalat in lagare de munca din regiunea chineza Xinjiang.Washingtonul a adoptat, de asemenea, sanctiuni individuale la adresa unor lideri politici si a unor companii care desfasoara activitate in Xinjiang.La randul sau, Uniunea Europeana a propus luni Chinei trimiterea de "observatori independenti" in Xinjiang. O propune formulata deja in iulie de Franta, dar care nu a fost luata in seama.Dosarul uigur alimenteaza escaladarea tensiunilor in relatia dintre SUA si China in cea mai grava criza de dupa normalizarea relatiilor diplomatice bilaterale in 1979.