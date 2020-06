Numarul doi in Departamentul de Propaganda al Comitetului PCC, acuzata de coruptie

Ziare.

Ren Hua, in varsta de 56 de ani, este suspectata de "incalcari grave ale disciplinei si legii" - un eufemism care desemneaza fapte de coruptie, a anuntat luni seara Comisia Centrala de Inspectia Disciplinei, insarcinata cu lupta impotriva coruptiei in tara.Originara din provincia Shandong (est), aceasta membra a etniei han, absolventa a Universitatii din Xinjiang, ocupa postul de vicepresedinta a regiunii din ianuarie 2018.Ea este in prezent numarul doi la Departamentul de Propaganda al Comitetului Partidului Comunist Chinez (PCC, unic).Pana la un milion de uiguri si membri ai altor minoritati etnice turcofone musulmane ar fi detinuti in lagare din regiune, potrivit unor aparatori ai drepturilor omului.Autoritatile chineze afirma ca este vorba despre centre educative menite sa contracareze extremismul islamist, insa activisti uiguri denunta o strategie de "spalare a creierului" vizand o eradicare a culturii si identitatii uigure.Un numar tot mai mare de cadre din PCC sunt urmarite in justitie, in cadrul unei campanii anticoruptie a presedintelui chinez Xi Jinping care, potrivit criticilor acesteia, are scopul de a indeparta inamici politici.Numarul procedurilor judiciare cu privire la cazuri de coruptie aproape s-a dublat in 2019, potrivit procurorului general chinez.