Un inalt oficial chinez isi pune mari sperante in normalizarea relatiilor dintre China si SUA dupa alegerea lui Joe Biden

Relatiile intre cele mai mari doua economii din lume sunt tot mai tensionate in contextul unei serii de dispute privind comertul, drepturile omului si originile COVID-19. In luna decembrie, SUA au inclus pe lista neagra zeci de companii chineze despre care sustine ca au legaturi cu armata.Wang Yi, consilier de stat si ministru de externe, a declarat intr-un interviu pentru Xinhua si alte media de stat ca recentele politici ale SUA fata de China au afectat interesele ambelor tari si au provocat pericole uriase pentru intreaga lume.Exista insa acum o oportunitate pentru cele doua parti "de a deschide o noua fereastra de speranta" si de a incepe o noua runda de dialog, a spus el.Se asteapta ca alegerea lui Joe Biden ca presedinte al SUA sa amelioreze relatiile dintre Washington si Beijing dupa patru ani de tensiuni care au escaladat in timpul administratiei lui Donald Trump Luna trecuta, Wang a spus ca spera ca alegerea lui Biden va permite ca politica SUA fata de China "sa se intoarca la obiectivitate si rationalitate".Cu toate acestea, presedintele-ales Biden, care isi va prelua mandatul pe 20 ianuarie, a continuat sa critice China pentru "abuzurile" sale din comert si alte chestiuni.Wang nu i-a mentionat pe Trump sau Biden, dar a cerut SUA "sa respecte sistemul social si calea de dezvoltare" alese de China, adaugand ca daca Washingtonul "isi invata lectiile" conflictele dintre cele doua parti ar putea fi rezolvate."Stim ca unele persoane in SUA sunt nelinistite in privinta dezvoltarii rapide a Chinei, dar leadership-ul cel mai sustenabil este sa avansezi constant tu insuti, in loc sa blochezi dezvoltarea altor tari", a spus el.Politicieni din SUA au acuzat China ca a ascuns izbucnirea epidemiei de COVID-19 in primele etape, avand un raspuns intarziat care a permis bolii sa se raspandeasca mult mai departe si mai repede.Insa Wang Yi afirma ca tara sa a facut tot posibilul de a combate raspandirea virusului, "dand alarma" pentru restul lumii."Am fost intr-o cursa contracronometru si am fost primii care au anuntat lumii epidemia", a spus el. "Tot mai multe studii arata ca epidemia a aparut, foarte probabil, in multe locuri din intreaga lume", a adaugat Wang Yi.