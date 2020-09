Oficiali chinezi, acuzati ca urmaresc pornografie online. Unul dintre ei era abonat la inregistrarile XXX cu o actrita romanca de filme pentru adulti

Foto: Instagram/ Lea Lexis

China : Contul ambasadorului, atacat de hackeri

Ambasada a facut plangere catre Twitter

Pe conturile oficiale de Twitter , unul dintre ei s-a abonat la postarile unui celebru site pentru adulti, urmarind si o actrita romanca de filme XXX. Cel putin asa reiese din capturile de ecran facute publice de alti utilizatori.Oficial, guvernul chinez respinge toate acuzatiile formulate impotriva acestora.Singurele dovezi sunt cele oferite de un alt utilizator, care a facut cateva capturi de ecran al contului sau oficial cu eticheta de "Following" pentru conturile XXX la care era abonat Zhao Lijian, relateaza Taiwannews Potrivit acestor capturi, Zhao Lijian parea sa urmareasca conturile de pe aceeasi retea a celebrului site Pornhub, dar si pe actrita romanca de filme pentru adulti Lea Lexis.Acuzatii similare au mai existat in februarie, cand oficialul chinez ar fi fost abonat la postarile actritei japoneze Sora Aoi.Capturile de ecran au aparut joi dupa amiaza, cu ceea ce pareau a fi preferintele oficialului chinez.Guvernul chinez a facut legatura cu un alt incident similar, respectiv contul de Twitter al ambasadorului chinez in Marea Britanie, Liu Xiaoming, care parea ca urmareste si el site-uri pornografice.Initial, purtatorul de cuvant al ministrului de externe chinez nu a facut nicio declaratie, dar la scurt timp dupa aparitia capturilor de ecran, de la profilele Pornhub si Lea Lexis au disparut etichetele de "Following" ale contului purtatorului de cuvant al ministerului de externe chinez, potrivit sursei citate.Potrivit Channelnewsasia , referitor la celalalt incident, "Contul ambasadorului chinez a fost atacat de hackeri, care au folosit tactici inselatoare pentru a induce publicul in eroare".Ambasada a facut plangere catre Twitter si a cerut o investigatie aprofundata pentru gasirea persoanelor vinovate. "Ambasada isi rezerva dreptul la actiuni ulterioare si spera ca publicul sa nu dea crezare si sa raspandeasca aceste zvonuri" a mai comunicat oficial institutia.Un oficial al Twitter a refuzat sa comenteze situatia, arata sursa citata.Pornografia si Twitter sunt interzise in mod oficial in China, dupa directivele Partidului Comunist Chinez. Cu toate acestea, diplomatii chinezi folosesc Twitter pentru promovarea politicilor de stat, dar si pentru a se apara impotriva atacurilor din exterior, conchid Stirile Pro TV.