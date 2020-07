"ONU: China se alatura Tratatului privind comertul cu arme"

Aceasta adeziune "ilustreaza hotararea si sinceritatea Chinei de a mentine un regim international de control al armelor, de a sprijini multilateralismul si de a crea o comunitate cu un viitor comun pentru omenire", a subliniat el.Comunicatul precizeaza ca Beijingul permite exportul de arme numai catre statele suverane, si nu catre actori nestatali. In baza procedurii induse de tratat, ATT se va aplica Chinei dupa o perioada de 90 de zile.China este al doilea producator de arme de pe glob si a anuntat la 22 iunie decizia sa de a se alatura ATT.Cu aceasta tara, tratatul numara in prezent 107 parti semnatare.TCA a fost adoptat de ONU in 2013 si a intrat in vigoare in anul urmator. El prevede ca fiecare tara semnatara evalueaza inaintea fiecarei tranzactii daca armele vandute risca sa fie utilizate pentru a ocoli un embargo international, sa fie deturnate in profitul criminalilor sau incalca drepturile omului.Armele acoperite merg de la pistoale la avioane si nave de razboi , inclusiv rachete.Statele Unite, principalul furnizor de arme la nivel mondial, au semnat acest tratat sub presedintia lui Barack Obama , dar Congresul nu l-a ratificat niciodata.