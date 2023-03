Orasul in care nu se mai poate vedea rasaritul de soare, un viral contrafacut?

Un articol recent din Daily Mail, care prezenta orasul in care nu mai poate fi vazut soarele decat prin intermediul unui ecran imens, a devenit viral la sfarsitul saptamanii trecute, fiind preluat de publicatii din intreaga lume.

In realitate, rasaritul de soare proiectat pe ecranele gigantice din Beijing a durat mai putin de 10 secunde si a fost parte a unei reclame de promovarea a provinciei chinezesti Shandong, noteaza techinasia.com.

Reclama este derulata in fiecare zi, pe parcursul intregului an, indiferent de conditiile atmosferice cauzate de poluare.

Fotograful a capturat aceasta imagine in momentul in care, intr-adevar, apare un rasarit de soare. La o privire mai atenta, insa, se poate observa ca jos, in partea dreapta, apare logo-ul turistic al provinciei Shandong.

Fotografia a fost creditata ca apartinand ChinaFotoPress prin intermediul Getty Images.

Reporterul Daily Mail, James Nye, cel care a scris articolul, a citat in material un coordonator de trafic din Beijing. Insa potrivit profilului sau de Twitter, ziaristul locuieste la New York. Declaratia coordonatorului de trafic din Beijing care se plangea de poluare provenea dintr-un articol Associated Press ce fusese publicat cu o zi inainte si nu avea nicio legatura cu apusul proiectat pe ecrane uriase.

Cosmin Ghimpu

