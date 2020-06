Organizatia Mondiala a Sanatatii nu poate confirma un nou focar de coronavirus in Beijing. O piata care importa somon, in atentia medicilor

Ziare.

Luni, mai multe districte din capitala Chinei au instalat puncte de control, au inchis scoli si i-au obligat pe cetateni sa se testeze impotriva noului coronavirus.Decizia a fost luata dupa o crestere exponentiala a numarului de cazuri de imbolnaviri, publicatia britanica facand referire si la cea mai mare piata agroalimentara din Asia.Ziarele controlate de stat au raportat ca virusul a fost descoperit pe platformele din lemn pe care este prelucrat somonul, in piata Xinfadi din Beijing.Dr Mike Ryan, director in OMS, a afirmat ca nu recomanda teste pentru coronavirus in zonele unde se ambaleaza produsele, considerand ca nu au legatura cu noile infectii.