Peste 9.500 de noi cazuri de COVID-19 in Rusia. China, Coreea de Sud si Thailanda au mai putin de zece contaminari

In ultimele 24 de ore au murit 94 de oameni diagnosticati cu COVID-19, au mai anuntat autoritatile.Per total, in tara cu 144,5 milioane de locuitori, au fost inregistrate oficial 281.752 de cazuri si 2.631 de decese.In schimb, China, Coreea de Sud si Thailanda au raportat mai putin de zece contaminari cu noul coronavirus in decurs de 24 de ore, informeaza Reuters.Autoritatile din Coreea de Sud, unde restrictiile au fost diminuate incepand cu 6 mai, au anuntat duminica cinci cazuri de infecare determinate in ultimele 24 de ore, toate fiind legate de focarul reprezentat de zona de baruri din capitala.Alte sapte cazuri au fost detectate la persoane care au sosit din strainatate.In prezent, totalul este de 11.050 de contaminari si 262 de decese.China continentala a anuntat duminica cinci imbolnaviri pentru ziua de sambata, cu trei mai putin decat pentru intervalul anterior. Din total, doua cazuri sunt "importate", iar celelalte trei au fost inregistrate in orasul Jilin.Numarul total de cazuri de COVID-19 in China continentala este acum 82.947, iar bilantul deceselor este de 4.634.Thailanda a raportat trei cazuri noi, studenti reveniti in tara din Pakistan si Egipt, astfel ca totalul a ajuns la 3.028. Si aici restrictiile au fost ridicate partial, magazinele si mall-urile fiind redeschise.Thailanda a raportat pana in prezent 56 de decese si 116 pacienti sunt inca internati. Din totalul bolnavilor, 2.856 au fost declarati vindecati.