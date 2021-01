Povestea afaceristului chinez care a fost executat, dupa ce a fost condamnat pentru coruptie si poligamie. Acuzat de spagi in masini de lux si lingouri de aur

Lai Xiaomin fusese gasit vinovat de incasarea unor comisioane ilegale in valoare de peste 215 milioane de euro si de tentativa de a obtine altele in suma de 13 milioane.Lai Xiaomin (58 de ani) mai fusese condamnat pentru poligamie, stabilindu-se ca "a trait multa vreme cu alte femei", in afara casatoriei, si cu care a avut copii nelegitimi.Fostul sef de corporatie a facut marturisiri in ianuarie 2020, in imagini difuzate de televiziunea publica CCTV care au mai aratat, intre altele, seifuri si dulapuri pline cu teancuri de bancnote intr-un apartament din Beijing care i-ar fi apartinut lui Lai.Imaginile au mai aratat si masini de lux si lingouri de aur pe care Lai le-ar fi acceptat ca mita.Acesta a sustinut insa ca nu a "indraznit" sa cheltuiasca nimic din banii respectivi.China a lansat o vasta campanie anticoruptie in 2012, dupa instalarea presedintelui Xi Jinping in fruntea Partidului Comunist Chinez, si peste un milion si jumatate de cadre de partid au fost sanctionate ulterior.Asociatiile pentru apararea drepturilor omului au denuntat practica 'marturisirilor televizate' din China, afirmand ca in multe cazuri acestea sunt obtinute sub tortura sau santaj, mentioneaza AFP.