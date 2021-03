A inceput procesul canadianului Michael Kovrig, acuzat de spionaj in China

Procesul are loc la trei zile dupa cel al compatriotului sau, Michael Spavor, care a avut loc la Dandong (nord-estul Chinei) si care s-a incheiat in aproximativ doua ore fara ca verdictul sa fie facut public.Cei doi canadieni au fost arestati in decembrie 2018, la scurt timp dupa arestarea in Canada , la solicitarea SUA, a directoarei financiare a gigantului chinez al telecomunicatiilor Huawei, Meng Wanzhou.Ottawa acuza Beijingul ca i-a arestat pe cei doi cetateni canadieni ca masura de represalii, acuzatie negata de autoritatile chineze.La fel ca in procesul de vineri, reprezentantilor ambasadei Canadei in China nu li s-a permis accesul nici luni.Un functionar al Tribunalului popular intermediar numarul doi din Beijing, unde este judecat Michael Kovrig, a declarat presei ca acest proces tine de "securitatea nationala" si de aceea se desfasoara fara public."Suntem foarte ingrijorati de acest refuz al accesului si de lipsa de transparenta a intregii proceduri judiciare", a declarat Jim Nickel, insarcinatul cu afaceri al ambasadei Canadei, dupa ce i s-a refuzat accesul in cladirea tribunalului.Cu toate acestea, el a salutat prezenta unui grup de diplomati din 26 de tari, printre care Germania, SUA si Marea Britanie.Grupul de diplomati a pozat in fata cladirii tribunalului, dupa care l-a aplaudat pe Jim Nickel, care a multumit pentru sprijinul acordat Canadei.Diplomatul canadian a declarat ca se asteapta ca procesul sa continue pana dupa-amiaza.