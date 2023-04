Proteste in China, dupa un avort fortat la sapte luni

Autoritatile chineze au confirmat joi ca o femeie insarcinata in sapte luni a fost obligata sa avorteze. Evenimentul a starnit valuri de indignare in China.

Povestea femeii, pe nume Feng Jianmei, care isi dorea al doilea copil, a aparut pe Internet insotita de o fotografie socanta: tanara intinsa pe pat, iar alaturi fatul mort, pus pe o folie de plastic.

Asociatiile de aparare a drepturilor omului au explicat ca Feng Jianmei face parte dintr-o familie saraca, ce nu si-a putut permite sa plateasca taxa pentru cei care nu respecta politica copilului unic si care echivaleaza cu 4.880 de euro, aflam din 7sur7.be.

Chiar daca tanara femeie nu a acceptat sa semneze actul prin care este de acord cu avortul, autoritatile au dus-o cu forta la spital, unde copilului i s-au injectat intrauterin toxine in creier, pentru a-l omori.

Initial autoritatile din districtul Zhenping, unde a avut loc intamplarea, au refuzat sa-si asume responsabilitatea, motivand ca femeia a acceptat avortul. Insa, in fata valului de indignare a populatiei, au promis o "ancheta transparenta", pentru a stabili cum s-a ajuns aici.

Un reprezentant din guvern a precizat ca se va face lumina in acest caz, deoarece "Comisia de control a populatiei nu doreste sa faca nici un rau societatii", mai ales in conditiile in care avorturile tarzii au fost scoase in afara legii in anul 2001.

Pe Internet, comportamentul autoritatilor din China care obliga femeile la avorturi fortate a fost catalogat ca fiind mai crud decat faptele nazistilor.

Astfel de intamplari sunt frecvente in China, tara cea mai populata a planetei, cu 1,34 miliarde de locuitori si unde s-a pus in practica o politica dura de limitare a nasterilor incepand cu anii 1970. Ca regula generala, chinezii care locuiesc la oras pot avea un copil, iar cei de la tara, doi, daca primul este o fata.

Chen Guangcheng, un cunoscut militant al drepturilor omului in China, a facut mai multi ani de inchisoare dupa ce a dezvaluit sute de cazuri de avorturi fortate in provincia in care locuia.