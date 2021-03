Reactia Statelor Unite dupa sanctiunile aplicate de China unor oficiali americani din dosarul uigurilor: "Tentativa de intimidare"

"Tentativele Beijingului de a intimida si a reduce la tacere pe cei care apara drepturile omului si libertatile fundamentale nu fac decat sa contribuie la cresterea atentiei internationale asupra genocidului si a crimelor impotriva umanitatii care sunt in curs de desfasurare in Xinjiang", a declarat Antony Blinken intr-un comunicat. China a anuntat sambata ca va adopta sanctiuni impotriva a doi americani, unui canadian si unei comisii parlamentare canadiene pentru drepturile omului, ca raspuns la sanctiunile impuse saptamana aceasta de catre Statele Unite si Canada in legatura cu tratamentul aplicat de Beijing minoritatii uigure. Uniunea Europeana, Marea Britanie, Canada si Statele Unite au adoptat luni sanctiuni impotriva mai multor membri ai ierarhiei politice si economice din Xinjiang, iar China a raspuns adoptand sanctiuni impotriva unor personalitati europene si britanice."Ne solidarizam cu Canada, Marea Britanie, UE si alti parteneri si aliati din intreaga lume, solicitand Republicii Populare Chineze sa puna capat incalcarii drepturilor omului si abuzurilor impotriva uigurilor majoritar musulmani si a membrilor altor grupuri etnice si religioase minoritare din Xinjiang si sa elibereze persoanele retinute arbitrar", a declarat secretarul de stat american.