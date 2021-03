Replici taioase in fata jurnalistilor la prima intalnire majora SUA-China din epoca Biden. "SUA nu are calificarea sa vorbeasca cu China dintr-o pozitie de putere"

Nu se intampla foarte des la nivel inalt ca incordarea relatiilor dintre doua state sa fie atat de evidenta si mai ales de fata cu reprezentantii presei. S-a intamplat, insa, in Alaska, unde Antony Blinken, seful diplomatiei americane , si Jake Sullivan, principalul consilier pe probleme de securitate al lui Biden, au schimbat reprosuri cu seful diplomatiei chineze, Yang Jiechi si consilierul de stat Wang Yi."Vom discuta serioasele ingrijorari pe care le avem fata de actiunile Chinei, inclusiv situatiile din Xinjiang, Hong Kong , Taiwan, atacurile cibernetice asupra Statelor Unite si coercitia economica aplicata aliatilor nostri. Fiecare dintre aceste actiuni ameninta ordinea bazata pe reguli care pastreaza stabilitatea globala", a spus Blinken, cu oficialii chinezi de cealalta parte a mesei, inca din primele clipe ale discursului.A venit apoi randul lui Yang, care, intr-un discurs de 15 minute, a punctat principalele probleme pe care le are cu SUA. Acesta a vorbit despre ceea ce a catalogat drept starea indoielnica a democratiei din Statele Unite, despre tratamentul la care sunt supuse minoritatile in America si a criticat politica externa si comerciala a Washingtonului."SUA isi foloseste forta militara si hegemonia pentru a tine sub control si a suprima alte state. Abuzeaza de asa-numitele notiuni de securitate nationala pentru a obstructiona schimburile economice normale si incita unele tari sa atace China ", a spus Yang.Tonul discursului sau este poate rezumat cel mai bine de urmatoarea replica: "Vreau sa remarc ca aici, in fata partii chineze, SUA nu are calificarea de a spune ca vrea sa vorbeasca cu China de sus, dintr-o pozitie de putere. (...) SUA nu era calificata sa spuna astfel de lucruri nici acum 20 sau 30 de ani pentru ca nu acesta e modul in care interactionezi cu poporul chinez". SUA nu are calificarea sa vorbeasca cu China dintr-o pozitie de putere"Replicile au continuat pe acelasi ton pentru mai bine de o ora, pana a iesit presa din sala. O intreaga tevatura a fost creata si de acest subiect, cele doua parti fiind incapabile sa cada de acord asupra momentului in care presa sa se retraga si continuand sa schimbe replici taioase in fata jurnalistilor.