Rezultatele investigatiei OMS la Wuhan. Ce au transmis expertii internationali in privinta cauzelor pandemiei de Covid-19

Peter Ben Embarek, specialist virusolog din cadrul OMS, a declarat intr-o conferinta de presa ca demersurile pentru identificarea originilor coronavirusului indica un rezervor natural la lilieci, dar este improbabil ca acestia sa fi fost in Wuhan, orasul din centrul Chinei unde au fost descoperite primele cazuri de coronavirus la finalul lui 2019."Nu exista probe suficiente (...) pentru a stabili daca SARS-CoV-2 s-a propagat in Wuhan inainte de decembrie 2019", a precizat Liang Wannian, seful delegatiei de cercetatori chinezi, potrivit AFP. Aceasta metropola din centrul Chinei , care pentru o perioada a fost epicentrul epidemiei, a fost primul loc din lume unde au fost raportate cazuri de COVID-19. Pandemia a provocat de atunci peste 2,3 milioane de decese in lumea intreaga.In plus, transmiterea de la un animal este probabila, dar acesta "nu a fost inca identificat", a mai precizat expertul.Misiunea OMS care incearca sa depisteze originile transmiterii virusului la om, considerata esentiala in lupta contra unei potentiale viitoare pandemii, a fost demarata cu dificultate, China parand foarte reticenta in a permite accesul specialistilor internationali in diverse discipline precum epidemiologie, dar si zoologie, potrivit AFP.OMS preconizase anterior ca va trebui sa ne inarmam cu rabdare pana cand vom gasi un eventual raspuns.