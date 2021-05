Scade populatia Chinei. Statul asiatic a inregistrat cea mai scazuta crestere din toate timpurile

Rata nasterilor, in scadere

Cresterea a incetinit de cand a fost introdusa politica "un copil" la finalul anilor 1970. Rezultatele recensamantului din 2020, publicate marti, arata ca numarul populatiei din China continentala a crescut cu 5,38%, la 1,41 miliarde.La recensamantul din 2010, a fost observata o crestere de 5,84%, la 1,34 de miliarde de locuitori, iar la toate celelalte sase recensaminte oficiale, derulate din 1953, cresterea era de peste 10%.Aceste noi cifre reprezinta faptul ca nu a fost atins obiectivul stabilit in 2016, ca populatia sa ajunga pana in 2020 la 1,42 de miliarde. In urma cu cinci ani, China a inlocuit politica "un copil" - initial impusa pentru a oprit explozia demografica la acel moment - cu o limita de doi copii.In ultimele luni, presa chineza de stat a relatat ca populatia ar putea incepe sa se micsoreze in urmatorii cativa ani. Organizatia Natiunilor Unite a prezis ca numarul oamenilor care traiesc in China continentala va atinge un varf in 2030 inainte sa scada.La finalul lunii aprilie, ziarul Financial Times a scris ca numarul populatiei a scazut de fapt in 2020 fata de anul anterior, citand surse apropiate acestui subiect.Numarul inregistrat in 2020 a fost de fapt putin mai mare decat 1,4005 miliarde in 2019, estimat de un sondaj oficial mai redus ale carui rezultate au fost anuntate in februarie anul trecut.China si-a aratat mai mult timp ingrijorarea fata de cresterea populatiei sale pe masura ce cauta sa isi consolideze cresterea economica si sa impulsioneze prosperitatea.In actualul recensamant a fost observata o crestere neasteptata a procentului tinerilor - 17,95% din populatie avea varsta sub 14 ani in 2020, fata de 16,6%, in 2010.Din 2016 pana in 2019, rata anuala a nasterilor a cunoscut o scadere, cu exceptia anului 2016. China nu a dezvaluit inca procentul pentru 2020."Un declin puternic al numarului nasterilor este o chestiune sigura si toate dovezile sustin acest lucru", a spus Huang Wenzheng, expert in demografie de la think-tank-ul Center for China and Globalization din Beijing. "Nu este nevoie de un recensamant publicat pentru a stabili ca tara se confrunta cu o scadere masiva a nasterilor".Chiar daca populatia Chinei nu a scazut in 2020, a mai spus expertul, "o va face in 2021, in 2022 sau foarte curand".Cuplurile din mediul urban, mai ales cele formate din persoane nascute dupa 1990, isi pretuiesc independenta si carierele mai mult decat cresterea unei familii, in ciuda presiunii parintilor de a avea copii.Cresterea cheltuielilor de intretinere in marile orase chineze a descurajat de asemenea cuplurile sa aiba copii.Potrivit unui raport din 2005, o familie avea nevoie de 490.000 de yuani (74.838 de dolari) pentru a creste un copil in China. In 2020, presa locala scria ca acest cost a crescut la 1,99 milioane de yuani, de patru ori suma din 2005.