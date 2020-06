Sectoare ale unei piete de alimente din Beijing, "grav contaminate" cu noul coronavirus

Ziare.

com

Raportul preliminar a fost publicat in timp ce autoritatile din Beijing impun restrictii dupa cresterea numarului de cazuri de COVID-19 in ultima saptamana, care are legatura cu uriasul centru alimentar Xinfad, care reuneste depozite si sali comerciale pe o suprafata echivalenta cu 160 de terenuri de fotbal.In ultimul focar s-au infectat peste 100 de oameni, provocand temeri legate de o contagiune mai larga in China.Intre pacientii care lucreaza la piata Xinfadi, majoritatea servesc la standurile de fructe de mare si produse acvatice, urmati de cei din sectorul de carne de vita si de berbec. Pacientii din piata de fructe de mare au prezentat simptome mai devreme decat ceilalti, a declarat joi Wu Zunyou, epidemiolog sef la centrul Chinez pentru Prevenirea si Controlul Bolilor.Temperaturile scazute si umiditatea ridicata favorizeza supravietuirea virusului, acestea putand fi explicatia pentru faptul ca pietele de fructe de mare sunt surse ale epidemiilor, potrivit unei evaluari preliminarii, a spus Wu, avertizand ca sunt necesare noi investigatii.China a oprit in aceasta saptamana importurile de somon din Europa, pe fondul temerilor ca ar putea avea legatura cu epidemia recenta din Beijing.Oficiali din domeniul sanatatii au avertizat impotriva consumului de somon crud, dupa ce virusul a fost descoperit pe blaturile unde este portionat somonul importat, cu toate ca originea epidemiei nu este cunoscuta.Stndardele scazute de igiena din pietele angro de alimente si vulnerabilitatile din lantul de aprovizionare trebuie rezolvate urgent, a afirmat in aceasta saptamana un organism central al Partidului Comunist.