Seful diplomatiei americane cheama "lumea libera" sa triumfe in fata "noii tiranii" a Chinei: "Daca ne vom inclina acum, nepotii nostri ar putea fi la mila Partidului Comunist Chinez"

"China de astazi este din ce in ce mai autoritara in plan intern si mai agresiva in ostilitatea sa fata de libertate oriunde altundeva" in lume, a afirmat Mike Pompeo in California, in timpul unui discurs al carui ton a amintit mai mult ca niciodata de cel din perioada razboiului rece cu Uniunea Sovietica.Intr-un atac de o virulenta rara la adresa presedintelui uneia dintre marile puteri ale lumii, Xi Jinping, Pompeo l-a acuzat pe liderul chinez ca este un "adept sincer al unei ideologii totalitare falimentare", referindu-se in special la prerogativele sale de "secretar general al Partidului Comunist".Discursul secretarului de stat american, rostit la Biblioteca prezidentiala Richard Nixon din Yorba Linda, a reluat in forta liniile directoare ale strategiei dure a presedintelui Donald Trump fata de China, prezentata in mai multe randuri drept o "amenintare" sau un "pericol".Aceasta interventie survine la o zi dupa anuntul inchiderii consulatului chinez din Houston, Texas. Diplomatia chineza, care a denuntat o calomnie rau-intentionata, a promis represalii impotriva acestei decizii fara precedent de la instituirea relatiilor diplomatice bilaterale in 1979."Am inchis consulatul Chinei din Houston pentru ca era o placa turnanta a spionajului si al furtului de proprietate intelectuala", a declarat Mike Pompeo, fara a specifica in mod clar acuzatiile aduse diplomatilor chinezi."A sosit momentul ca natiunile libere sa treaca la fapte" a spus seful diplomatiei americane, facand apel la crearea "unei noi aliante a democratiilor".Obiectivul acestei abordari ar trebui sa determine, in opinia inaltului oficial american, "schimbarea atitudinii" autoritatilor de la Beijing. "Daca ne vom inclina acum, nepotii nostri ar putea fi la mila Partidului Comunist Chinez, ale carui actiuni reprezinta cea dintai provocare a lumii libere", a insistat Pompeo. "Xi nu are vocatia de a semana pentru totdeauna tirania in China si in strainatate pentru totdeauna, doar daca il lasam" sa o faca, a sustinut secretarul de stat american.