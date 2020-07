Statele afectate de actiunile Chinei din Marea Chinei de Sud vor fi sustinute de SUA: "Ne vom folosi de toate instrumentele posibile"

"Vom sustine tarile din lume care recunosc ca China le-a incalcat drepturile teritoriale, precum si cele maritime", a declarat Pompeo reporterilor."Le vom acorda asistenta, fie prin organismele multilaterale, fie prin ASEAN, fie prin mijloace legale, ne vom folosi de toate instrumentele posibile", a spus Pompeo intr-o conferinta de presa, referindu-se la sociatia Natiunilor din Sud-Estul Asiei (ASEAN), care reuneste 10 membri.Statele Unite au respins, luni, pretentiile Chinei la resursele offshore din majoritatea Marii Chinei de Sud, fiind criticate de China, care a afirmat ca pozitia americana provoaca tensiuni in regiune.Declaratia de luni a marcat prima oara cand Statele Unite au luat pozitie fata de pretentiile Chinei in Marea Chinei de Sud, pe care le considera "complet ilegale".Statele Unite se opun de mult timp pretentiilor expansioniste ale Chinei in Marea Chinei de Sud, trimitand in mod regulat nave de lupta in acele ape strategice, pentru a demonstra libertatea navigatiei in regiune. Comentariile de luni au reflectat un ton mai aspru.China are pretentii asupra a 90% din Marea Chinei de Sud, unde ar putea exista resurse energetice, dar Brunei, Malaezia, Filipine, Taiwan si Vietnam au la randul lor pretentii pentru parti din aceasta mare.