Statele Unite anunta ca nu doresc un "conflict" cu China, ci sunt "deschise unei concurente dure"

Statele Unite, mesaj dur la adresa Beijingului

"Vom discuta despre ingrijorarile noastre legate de actiunile Chinei in Xinjiang", unde Washingtonul acuza Beijingul de "genocid" impotriva musulmanilor uiguri, "in Hong Kong , Taiwan, despre atacuri cibernetice contra Statelor Unite si constrangerea economica impotriva aliatilor nostri", a adaugat el in fata celui mai inalt responsabil pentru diplomatie al Partidului Comunist Chinez, Yang Jiechi, si a ministrului de externe Wang Yi."Fiecare dintre aceste actiuni ameninta ordinea bazata pe reguli care garanteaza stabilitatea mondiala. De aceea, nu este vorba doar de probleme interne si ne simtim obligati sa discutam despre acestea", a adaugat el, ca raspuns la adresa Chinei care sustine ca nu sunt de resortul diplomatiei.Alaturi de el, consilierul presedintelui Joe Biden pentru securitate nationala a tinut sa mentioneze ca Statele Unite nu doresc un "conflict" cu China , ci sunt "deschise unei concurente dure"."Vom lupta mereu pentru principiile noastre, pentru poporul nostru si pentru prietenii nostri", a avertizat Jake Sullivan la Anchorage. Secretarul american de Stat Antony Blinken, aflat intr-o vizita in Japonia, a criticat, marti , China pentru folosirea pe scara larga a "fortei si constrangerii" pe scena internationala, avertizand ca Statele Unite vor raspunde, daca va fi necesar, transmite CNBC."China foloseste constrangerea si agresiunea pentru a eroda in mod sistematic autonomia in Hong Kong, a diminua democratia din Taiwan, a abuza de drepturile omului in Xinjiang si Tibet si a-si afirma revendicarile maritime in Marea Chinei de Sud, care incalca dreptul international", a spus Blinken intr-o conferinta de presa."Suntem uniti in viziunea unei regiuni Indo-Pacific libere si deschise, in care tarile respecta regulile, coopereaza ori de cate ori pot si isi solutioneaza diferentele in mod pasnic. Si, in special, vom raspunde, daca va fi necesar, atunci cand China foloseste constrangerea sau agresiunea pentru a-si face drum", a adaugat el.