Statele Unite, cu bune, cu rele. Decuplarea de China

Si in Europa patrunderea influentei Chinei a avut succese: bancile si companiile chineze au devenit furnizori, constructori, creditori si cumparatori de terenuri, porturi, banci si intreprinderi.Incepand cu anul 2013, initiativa liderului chinez cunoscuta sub numele de Belt and Road Initiative (BRI), care consta in legaturi stabilite pe uscat si pe mare de China cu mai mult de saptezeci de tari din lume, a mers din succes in succes, parand ca va estompa marea realizare din trecut numita Drumul Matasii, din care este inspirata.Pe langa matase BRI este si un drum al multor produse industriale, al computerelor, medicamentelor, pieselor de schimb, al santierelor care construiesc drumuri, aeroporturi, cai ferate, poduri, unitati industriale si retele de telefonie.Noul drum al matasii este o retea de stabilire a puterii chineze asupra lumii si nu putini au numit initiativa presedintelui chinez o forma deghizata de neocolonialism.Creditele, forta de munca, tehnologia, constructiile de obiective importante promise, sau facute, pentru tarile care nu au capacitatea sa le faca singure pune bazele unei subordonari economice vaste si de lunga durata.La toate dezavantajele posibile se adauga faptul ca in tarile in care se infiltreaza, China insista sa se introduca sistemul ei de comunicare 5G, ceea ce ii va da posibilitatea de a spiona eficient intreaga tara.Ca sa ajunga in aceasta faza, forta conducatoare din Republica Populara China a schimbat strategia de la acea a unui stat comunist bazat exclusiv pe teoriile marxist leniniste (conducere si planificare centralizate, intreaga economie sub controlul statului, desfiintarea proprietatii private), la un tip nou in lume, sistemul economic dublu comunisto-capitalist, cotrolat strans si condus autoritar de partidul comunist chinez.Aceasta alegere a adus Chinei nu numai propria bunastare, dar si acumularea unor averi uriase, cu care se finanteaza dezvoltarea proprie si expansiunea mondiala.Evenimentele de la inceputul anului 2020 si mai ales pandemia COVID 19 au schimbat lucrurile si au modificat radical viziunea lumii despre marea putere asiatica.Intre obiectivele politicii externe americane din perioada imediat urmatoare intra decuplarea de China si stoparea cresterii ei economice si militare.Sunt economisti care au exprimat opinia ca, la gradul de integrare cu economia chineza la care s-a ajuns, va fi foarte greu sau imposibil pentru Statele Unite sa iasa din "mariajul" care s-a consolidat in aproape trei decenii.Pe de alta parte, voci influente spun ca Statele Unite trebuie sa reduca dependenta de industria chineza, pentru propriul beneficiu si pentru ratiuni de securitate nationala.In ziua de 7 iulie 2020, directorul FBI Christopher Wray a facut public un raport despre activitatea de spionaj si hacking a Chinei, care afecteaza sectoare de prima importanta din Statele Unite.El a spus ca in ultimii zece ani, spionajul chinez a crescut cu 1.300% si ca agentia pe care o conduce deschide la fiecare zece ore un nou dosar de investigatie pentru o companie chineza sau pentru cetateni chinezi.Circa jumatate din cele peste 5.000 de dosare in lucru sunt legate de spionajul chinez din economie, sectorul militar si cercetare a spus Wray."Cea mai mare amenintare pentru sistemul de informatii si proprietatea intelectuala din Statele Unite, care se rasfrange direct asupra economiei si indirect asupra securitatii nationale, vine din partea Chinei", a spus directorul FBI.Procurorul general William Barr a criticat companiile americane ca studiourile dela Hollywood, Disney, Sisco, Microsoft Yahoo devenite "pioni ai Chinei", pentru favorizarea competitorului chinez care "urmareste indepartarea USA din pozitia de lider al lumii" (www.theguardian.com 16 iulie 2020).In zilele urmatoare sunt asteptate declaratiile secretarului de stat Mike Pompeo, care se va adresa ultimelor probleme acute generate de China prin camuflarea pentru o lunga durata a epidemiei cu coronavirus, prin manevrele militare prin care vrea sa obtina controlul regiunii din partea sudica a Marii Chinei si prin interventiile antidemocratice brutale din Hong Kong Toate acestea face parte din ofensiva politica si diplomatica declansata de guvernul american, care intentioneaza sa faca publice agresiunea chineza si metodele incorecte folosite pentru atingerea pozitiei de "super-lider mondial" la care aspira.Liderul partidului comunist chinez si "presedintele pe viata" Xi Jinping a spus, la o conferinta a partidului chinez din anul 2017, ca lumea "intra intr-o noua era" si ca "Republica Populara Chineza va trece in centrul scenei mondiale".Un conflict al Chinei cu presedintele american, autor al lozincii "America mai intai", pare inevitabil si va duce probabil la un razboi rece al generatiei actuale.De durata si de gravitate inca greu de anticipat.Ce se poate prezice este ca strategia relatiei cu China va deveni una din temele principale ale campaniei de alegeri prezidentiale americane si ale dezbaterilor dintre cei doi candidati.