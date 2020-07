Statele Unite obliga China sa-si inchida consulatul de la Houston

NEW VIDEO: Documents, other materials appear to be burned in courtyard of Consulate General of China in Houston, Texas; police and fire responded but its unclear it they entered property



@KPRC2Tulsi



pic.twitter.com/4vZktNpsWQ - Breaking911 (@Breaking911) July 22, 2020

"Este vorba despre o provocare politica lansata in mod unilateral de partea americana, care incalca grav dreptul international", a denuntat in fata presei un purtatoir de cuvant al diplomatiei chineze, Wang Wenbin."China condamna ferm aceasta actiune scandaloasa si nejustificata", a subliniat purtatorul de cuvant, care a amenintat Washingtonul cu "represalii".Wang Wenbin nu a precizat care este motivul invocat de administratia lui Donald Trump in vederea inchiderii consulatului chinez.Mai multe publicatii de la Huston dezvaluie ca pompieri au fost chemati marti la sediul Consulatului Chinei cu privire la documente care ar fi fost arese in curtea cladirii.Politia din Houston a anuntat, intr-un mesaj postat pe Twitter , ca s-a observat fum, dar ca fortele de ordine "nu au fost autorizate sa intre" in incinta consulatului.China are cinci consulate in Statele Unite.Consulatul de la Houston, in Texas, a fost deschis in 1979 si a inregistrat 800.000 de cetataeni chinezi in registre.Aceasta decizie intervine pe fondul unor tensiuni exacerbate intre cele doua puteri pe mai multe fronturi - legea controversata cu privire la securitatea nationala impusa Hong Kongului, acuzatii de spionaj, situatia drepturilor omului in regiunea Xinjiang (nord-vest) si pandemia covid-19.